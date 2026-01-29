Opportunità di lavoro in arrivo

REMAX Italia amplia la sua rete nel Triveneto. La società apre nuove agenzie e punta a rafforzare la presenza nella regione. La strategia prevede un piano di espansione, con l’obiettivo di creare più posti di lavoro e consolidare la presenza sul territorio. Già 21 le agenzie attive, ora si preparano nuove aperture.

REMAX Italia rafforza la propria presenza nel Triveneto, dove conta già 21 agenzie, avviando un piano di espansione sul territorio. Il progetto prevede l’ingresso di 128 nuovi professionisti dell’intermediazione immobiliare di cui 92 in Veneto, 21 in Trentino-Alto Adige e 15 in Friuli-Venezia.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

