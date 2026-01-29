L’attaccante Openda si trova spesso isolato in campo, senza molte opportunità di ricevere palla. Lukaku, invece, mostra una buona solidità in attacco, anche se il gioco resta spesso privo di guizzi. Koop non riesce a incidere e non dà mai l’impressione di poter cambiare le sorti della partita. Perin si distingue con una parata decisiva, ma commette un errore di piede all’inizio. La difesa fatica a reggere, mentre Kalulu si impegna senza però fare la differenza.

PERIN 6,5. Erroraccio di piede in avvio, Akliouche lo grazia. Prontissimo poi su Vanderson. KALULU 6,5. Balogun lo chiama a duello e risponde come sa. BREMER 6. Ruvido, forse troppo, e senza il timing giusto negli interventi. KELLY 5,5. Piuttosto disattento in disimpegno e pure poco propositivo. CABAL 6. Generalmente attento, si limita a contenere. KOOPMEINERS 5. Le alte ambizioni di rilancio personale non sono pari al rendimento, con tanto affannoso inseguire in mediana e imprecisioni varie. THURAM 6. Insolitamente timido, fatica ad accendersi. Nella ripresa alza i giri in interdizione. CONCEIÇAO 5. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Openda isolato. Solidità Lukaku. Koop senza acuti

