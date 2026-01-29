Onyx la musica è finita Non rinnovato il contratto chiusa la discoteca di Godo

La discoteca Onyx di Godo ha chiuso i battenti. Il proprietario non ha rinnovato il contratto e ora il locale è destinato a rimanere vuoto. La notizia ha sorpreso soprattutto i giovani che frequentavano il locale, mentre alcuni residenti della zona si sono detti sollevati. La discoteca, molto amata dai ragazzi, era diventata un punto di ritrovo nel tempo, ma ora non ci sarà più.

Ha chiuso l' Onyx, la discoteca di Godo amata dai giovanissimi, meno dai residenti della vicina frazione. Nei giorni scorsi il gestore Angelo d'Ambra, interpellato in merito ha parlato di "attività sospesa per il momento". Ma la proprietà dell'immobile, la famiglia Biagetti, ha confermato di non avere rinnovato il contratto d'affitto e nel frattempo, in queste ore, non su facebook, ma nel sito dell' Onyx Club è apparsa la scritta "chiuso definitivamente". L'Onyx aveva aperto una decina di anni fa con la festa di San Silvestro del 2015, al n. 1 della strada provinciale San Vitale 253, negli spazi che fino a pochi mesi prima avevano ospitato la collezione del Museo dell'Arredo Contemporaneo di Raffaello Biagetti.

