Omicidio Pretti la bufala sul licenziamento e le false accuse di pedofilia

Nei giorni successivi all’omicidio di Alex Pretti da parte degli agenti dell’ICE a Minneapolis, sui social sono spuntate diverse notizie false. Alcune cercano di elogiarlo, altre invece diffamano la sua figura, alimentando confusione e polemiche. Nel frattempo, circolano anche bufale sul suo licenziamento e accuse di pedofilia che non trovano alcuna conferma ufficiale.

Nei giorni successivi all’ uccisione di Alex Pretti da parte degli agenti dell’ICE a Minneapolis, sui social sono stati diffusi diversi contenuti falsi per elogiarlo o diffamarlo. In questo caso, analizziamo un post che punta a screditare la vittima con accuse gravissime e infondate, sostenendo che Pretti sarebbe stato licenziato tre mesi prima dell’omicidio e coinvolto in presunti casi di comportamenti sessuali inappropriati su minori. Insomma, la classica accusa infondata della pedofilia tipicamente usata sui social per distruggere la credibilità e l’integrità morale di una persona, in questo caso uccisa.🔗 Leggi su Open.online

