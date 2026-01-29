Manuela Bianchi è stata chiamata in procura a Rimini, dove è stata ascoltata come persona informata sui fatti. La donna, nuora della vittima, ha riferito di aver ascoltato una nuova intercettazione con un’amica che potrebbe essere decisiva per chiarire i motivi dell’omicidio. L’interrogatorio si è svolto nel pomeriggio, per cercare di fare luce su quella notte drammatica.

Manuela Bianchi, la nuora di Pierina Paganelli, la donna uccisa a Rimini la notte del 3 ottobre 2023, è stata convocata per il pomeriggio, alle 14.30, in Procura con la sua avvocata Nunzia Barzan. Bianchi, che nel pool difensivo ha anche il consulente Davide Barzan, è indagata dal 4 marzo del 2025 per favoreggiamento nei confronti dell'uomo accusato di aver ucciso la suocera, Louis Dassilva. Secondo quanto riportato dalla trasmissione "Dentro la Notizia", la convocazione di Bianchi, sottoposta a interrogatorio, sarebbe dovuta a un'intercettazione di una discussione tra lei e un'amica che potrebbe avere risvolti importanti ai fini investigativi. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Omicidio di Pierina, Manuela Bianchi convocata in procura e interrogata: «Nuova intercettazione con un'amica, può essere la svolta»

Questa mattina Manuela Bianchi si è presentata in procura a Rimini per essere ascoltata dagli inquirenti.

Questa mattina Manuela Bianchi è arrivata in Procura a Rimini senza preavviso.

