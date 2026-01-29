Omicidio di Franca Ludwig a San Godenzo | il compagno Milza dal carcere presenta ricorso al Riesame

A San Godenzo, la morte di Franca Ludwig torna al centro delle notizie. Il suo compagno, in carcere, ha presentato ricorso al Riesame per cercare di ottenere la libertà. La donna, un’estetista tedesca di 52 anni, è stata trovata morta lungo una strada sterrata nei boschi di Castagno d'Andrea. La vicenda resta sotto stretta osservazione, mentre le forze dell’ordine cercano di chiarire cosa sia successo quella notte.

FIRENZE – E’ in carcere dal 13 gennaio 2026 Emiliano Milza, restaurant manager accusato dell’omicidio della compagna Franka Ludwig, avvenuto a San Godenzo (Firenze) il 2 luglio 2025. L’uomo ha presentato ricorso al Riesame contro la misura di custodia cautelare emessa dal gip nei suoi confronti e per un’amica della coppia, Simona Hirsch, a sua volta accusata del delitto. Franka Ludwig, estetista tedesca di 52 anni, fu trovata morta ai bordi di una strada sterrata, in un bosco di Castagno d’Andrea. Per la procura, che ha coordinato le indagini dei carabinieri, Milza avrebbe organizzato il delitto della compagna per incassare il premio da oltre 3 milioni di euro delle cinque assicurazioni sulla vita che aveva intestato a Franka Ludwig con lui stesso beneficiario insieme al figlio neonato avuta dalla 52enne e alla propria madre, con la clausola di triplicazione di importo assicurato in caso di morte causata da incidente stradale. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Approfondimenti su Franca Ludwig

Il gip di Firenze ha convalidato il fermo di Emiliano Milza e Simona Hirsch, ritenendoli responsabili dell'omicidio di Franca Ludwig a San Godenzo.

Per la morte di Franca Ludwig, 59 anni, trovata senza vita nel comune di San Godenzo il 2 luglio 2025, sono attualmente indagati il suo compagno e un’amica.

Ultime notizie su Franca Ludwig

