Olimpiadi il CIO a Palazzo Lombardia | Clima eccezionale e organizzazione meravigliosa

Il presidente del CIO Kirsty Coventry è arrivato a Palazzo Lombardia per incontrare il governatore Attilio Fontana e Giovanni Malagò. Durante l’incontro, ha elogiato il clima e l’organizzazione delle Olimpiadi invernali 2026, definendoli “meravigliosi”. A pochi giorni dall’apertura, le autorità italiane lavorano senza sosta per mettere a punto gli ultimi dettagli.

La presidente Coventry incontra Fontana: “Bormio e Livigno affascineranno il mondo”. Verso il rush finale dei Giochi invernali. L'intervista A un passo dall’apertura delle Olimpiadi invernali 2026, il presidente del Comitato olimpico internazionale Kirsty Coventry ha incontrato oggi a Palazzo Lombardia il governatore Attilio Fontana e il presidente della Fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò per fare il punto sullo stato dei preparativi. Un confronto istituzionale che ha restituito un clima di grande entusiasmo e fiducia, con parole di apprezzamento per l’organizzazione e per le sedi di gara, a partire da Bormio e Livigno.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Manca poco all'inizio delle Olimpiadi invernali del 2026.

Roma si prepara a riprendersi dopo mesi intensi e pieni di emozioni.

