Olimpiadi Cortina 2026 la denuncia di Edoardo Raspelli | Cosa ho scoperto

La corsa verso le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si fa più concreta. Edoardo Raspelli solleva un campanello d'allarme, parlando di alcune scoperte che potrebbero influenzare l’organizzazione dell’evento. La macchina dei Giochi invernali si avvicina, e le voci di chi lavora dietro le quinte si fanno sempre più insistenti.

Ormai ci siamo: le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 bussano alle porte del Paese e promettono di segnare una pagina diversa nella storia dei Giochi invernali. La cerimonia d’apertura del 6 febbraio darà il via alla XXV edizione, ma l’attesa si respira da mesi tra Milano, Cortina e un territorio che, per estensione e ambizione, non ha precedenti. C’è il ritorno simbolico di Cortina a 70 anni dal 1956, c’è la scelta di un’Olimpiade diffusa su 22.000 km quadrati, attraversando più regioni, e c’è anche l’immagine potente di due bracieri: uno all’ Arco della Pace a Milano, l’altro a Piazza Dibona a Cortina.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Edoardo Raspelli solleva un nuovo caso legato alle Olimpiadi di Cortina 2026.

