Oggi focus su Macbeth

Da ilrestodelcarlino.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera, il teatro si prepara a mettere in scena Macbeth di Giuseppe Verdi. Il dramma, che ha attraversato decenni e generazioni, torna sul palco con una produzione che promette di essere intensa e coinvolgente. Da quando Maria Callas lo portò alla ribalta nel 1952, il Macbeth è rimasto uno dei titoli più amati e rappresentati nel mondo dell’opera.

A Francesco Maria Piave, Verdi scrisse che il Macbeth doveva essere, se non un capolavoro, per lo meno fuori dall’ordinario; un obiettivo raggiunto e largamente superato per questo titolo che, sin da quando fu riportato in auge da Maria Callas nel 1952, è parte stabile del repertorio di teatri in tutto il mondo. Quest’anno Macbeth apre la Stagione d’Opera del Teatro Alighieri di Ravenna e, come consuetudine, è oggetto della riflessione di ’Prima dell’opera’ di oggi. Alle 18 a Palazzo Rasponi dalle Teste (piazza Kennedy), Carla Moreni – critico musicale de Il Sole 24 Ore e docente di Storia del teatro al Conservatorio di Milano – guida la riflessione sul titolo che torna in scena all’Alighieri con la regia di Fabio Ceresa e con Giuseppe Finzi alla guida dell’ Orchestra Giovanile Luigi Cherubini (domani e 1 febbraio). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

oggi focus su macbeth

© Ilrestodelcarlino.it - Oggi focus su Macbeth

Approfondimenti su Verdi Macbeth

Corona non ferma Falsissimo: "Se mi volete fermare sparatemi. Oggi focus su sistema Mediaset"

Fabrizio Corona ha commentato la decisione del giudice riguardo ai servizi di Falsissimo su Alfonso Signorini, affermando di essere disposto a tutto.

Antonio Nesci ospite a “Notizie Oggi” su Canale Italia: focus sulla cronaca nazionale e sugli ultimi omicidi che hanno scosso l’Italia

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Why everyone is quitting social media

Video Why everyone is quitting social media

Ultime notizie su Verdi Macbeth

Argomenti discussi: Oggi focus su Macbeth.

oggi focus su macbethOggi focus su MacbethA Ravenna riflessione sullo spettacolo che aprirà la stagione d’Opera all’Alighieri ... msn.com

Macbeth con l’abito della finanza – GALLERYSe hai già un account su Oggi o su un sito RCS (Corriere, Gazzetta, IoDonna) puoi accedere con le tue credenziali oppure con i tuoi account social. oggi.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.