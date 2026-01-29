Oggi focus su Macbeth

Questa sera, il teatro si prepara a mettere in scena Macbeth di Giuseppe Verdi. Il dramma, che ha attraversato decenni e generazioni, torna sul palco con una produzione che promette di essere intensa e coinvolgente. Da quando Maria Callas lo portò alla ribalta nel 1952, il Macbeth è rimasto uno dei titoli più amati e rappresentati nel mondo dell’opera.

A Francesco Maria Piave, Verdi scrisse che il Macbeth doveva essere, se non un capolavoro, per lo meno fuori dall'ordinario; un obiettivo raggiunto e largamente superato per questo titolo che, sin da quando fu riportato in auge da Maria Callas nel 1952, è parte stabile del repertorio di teatri in tutto il mondo. Quest'anno Macbeth apre la Stagione d'Opera del Teatro Alighieri di Ravenna e, come consuetudine, è oggetto della riflessione di 'Prima dell'opera' di oggi. Alle 18 a Palazzo Rasponi dalle Teste (piazza Kennedy), Carla Moreni – critico musicale de Il Sole 24 Ore e docente di Storia del teatro al Conservatorio di Milano – guida la riflessione sul titolo che torna in scena all'Alighieri con la regia di Fabio Ceresa e con Giuseppe Finzi alla guida dell' Orchestra Giovanile Luigi Cherubini (domani e 1 febbraio).

