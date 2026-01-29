Odessa A' zion rinuncia a Deep Cuts dopo le polemiche sul casting | Sono d' accordo con tutti voi

Odessa A'zion ha deciso di lasciare il cast di Deep Cuts, pochi giorni dopo le polemiche sul suo casting. L’attrice ha spiegato di essere d’accordo con le critiche e ha scelto di rinunciare al ruolo che le era stato affidato nel film prodotto da A24. La notizia arriva in un momento di discussione più ampia sul processo di scelta degli attori.

L'attrice, recentemente tra gli interpreti di Marty Supreme, ha rinunciato al ruolo che aveva ottenuto nel film prodotto da A24. Odessa A'zion, star di Marty Supreme, ha rivelato online di aver rinunciato al film Deep Cuts, prodotto da A24, dopo le polemiche legate al suo casting. Il progetto si basa sull'omonimo romanzo scritto da Holly Brickley nel 2021 e l'annuncio del coinvolgimento dell'attrice aveva scatenato i commenti negativi online. Le polemiche per la scelta di Odessa Sean Durkin sarà il regista di Deep Cuts e tra le pagine il personaggio di Zoe Gutierrez, che era stato affidato a Odessa A'zion, è di origine messicana ed ebrea. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Odessa A'zion riflette sulle scene più intense del film Marty Supreme di Josh Safdie.

Odessa A'zion, giovane attrice statunitense, si sta affermando nel panorama cinematografico internazionale.

