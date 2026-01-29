Occupano abusivamente degli edifici e dei terreni due persone denunciate

La Polizia di Frosinone ha denunciato due uomini che avevano occupato illegalmente terreni e edifici. Durante i controlli, gli agenti hanno accertato le invasioni e hanno portato le persone davanti all’autorità giudiziaria. Le operazioni continuano per fermare altri casi simili in zona.

Al termine delle formalità di rito, in assenza di titoli legittimi per la permanenza nell'immobile, sono stati deferiti in stato di libertà I due uomini sono stati accompagnati presso gli uffici della Questura per le procedure di identificazione. Al termine delle formalità di rito, in assenza di titoli legittimi per la permanenza nell'immobile, sono stati deferiti in stato di libertà alla competente Procura della Repubblica per la violazione dell'articolo 633 del Codice Penale.

