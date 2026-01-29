Obsidian - masked ball

Questa sera una villa del 1600 si trasforma in un luogo di mistero e divertimento. Gli invitati si sono presentati in maschera, pronti a lasciarsi andare e a giocare con le proprie identità. La festa si svolge in un’atmosfera avvolgente, tra luci soffuse e musica, mentre ognuno si perde e si ritrova tra i volti nascosti e le maschere.

Una festa in maschera. Una Villa privata del '600. Un evento dove la maschera è un invito a perdersi per ritrovarsi, a giocare con l'identità.La notte più libera, trasgressiva e alternativa del Friuli Venezia Giulia torna con MASKED BALL, in una Villa su due piani, con ampia area Dungeon, due sale musicali e area esterna.Le coordinate esatte della location verranno comunicate solo tramite messaggio privato e nel gruppo Telegram t.meobsidianparty pochi giorni prima dell'evento!??? Data: Sabato 28 febbraio 2026?? Orari: Dalle 22:00 fino alle 06:00?? AREA PORDENONE PORTOGRUAROAmpio parcheggio.

