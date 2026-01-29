Questa mattina a Ponte Buriano si è posata la prima pietra del nuovo ponte, un evento che ha portato alla ribalta anche il classico toto-nome. Mentre i lavori avanzano, le discussioni sui nomi possibili si fanno già sentire, con alcune proposte che sembrano aver conquistato più consensi di altre. La questione diventa ora una vera e propria battaglia tra chi vuole rispettare le tradizioni e chi preferisce un nome che rappresenti un nuovo inizio.

A Ponte Buriano hanno posato la prima pietra del nuovo ponte e, come da tradizione più solida del cemento armato, è subito partito il toto-nome. Il ponte non c’è, il traffico sì, il cantiere forse arriva, ma i nomi avanzano a frotte: proposte, comunicati, post, dichiarazioni solenni manco fosse un conclave. In mezzo al chiasso, però, ce n’è uno che non è spuntato per caso. Non perché suona bene, non perché fa marketing territoriale, ma perché quel ponte lo ha difeso quando non portava voti né titoli: Gualberto Gualdani. Geometra, ambientalista, memoria storica di Ponte Buriano e rompiscatole instancabile per decenni, Gualdani ha passato una vita a vigilare su viabilità, sicurezza, segnaletica, diga, Arno e territorio, quando “nuovo ponte” non era uno slogan ma un problema. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Nuovo ponte, vecchie battaglie: nel toto-nome c’è chi se l’è guadagnato sul serio

Approfondimenti su Ponte Buriano

Nel contesto del toto giunta regionale del Veneto, si fa strada il nome di Massimo Bitonci.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

7 Morning Habits That Will Change Your LIFE Instantly

Ultime notizie su Ponte Buriano

Argomenti discussi: Porto, il Comune vince la battaglia. Corretta l’assegnazione alla Sdgs.

Nuovo e vecchio ponte: uno apre, l’altro chiude. Come cambia la viabilitàLucca, 1 ottobre 2025 – Il ponte sì, ma quando? E’ la domanda sulla bocca di tutti mentre la ditta procede a spron battuto, e in questi giorni sta prendendo forma anche la nuova rotatoria, articolato ... lanazione.it

Il nuovo ponte, regalo di Natale Pronto entro la fine dell’anno. Poi i lavori sul vecchio per 5 milioniIl conto alla rovescia è quasi finito. Il nuovo ponte sul Serchio, che collega la via di Camaiore con la statale del Brennero, sarà inaugurato entro l’anno, ci fa sapere ufficialmente la Provincia. lanazione.it

Un’amicizia senza confini e un nuovo ponte verso il futuro. Ci sono legami che il tempo non scalfisce, ma rafforza. Ritrovare il caro amico Felix Adado significa riavvolgere il nastro di una storia iniziata dieci anni fa: dai viaggi in Molise per promuovere i valori d facebook

26/1/26. Porto Viro. Con la posa del nuovo ponte tra le sponde del Collettore padano,al confine del Comune con Cavanella Po e quindi con il comune di Adria, ulteriore passo avanti, con fondi Pnrr, per la Ciclovia VenTo nel Delta: il tratto potrebbe essere agibi x.com