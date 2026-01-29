Nuovo parcheggio green per la sede comunale In arrivo stalli e pensiline fotovoltaiche

Il Comune di Nardò ha annunciato l’arrivo di un nuovo parcheggio eco-sostenibile vicino alla sede comunale. A breve verranno realizzati nuovi stalli e pensiline fotovoltaiche, parte di un progetto più ampio finanziato dal Pnrr. L’obiettivo è creare un’area più funzionale e rispettosa dell’ambiente, inserita nei piani di sviluppo delle Green Communities.

NARDO' - Tra i vari interventi previsti nei piani di sviluppo della Green Communities finanziati nell'ambito del Pnrr, dove il Comune di Nardò, in qualità di capofila, è risultato aggiudicatario, si realizzerà a breve un'area parcheggio, nello spazio esterno alle spalle dell'edificio comunale.

