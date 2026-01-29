I lavori sulla linea 3 lungo il viale Giannotti proseguono, ma già si segnalano problemi. Gli operai hanno iniziato a mettere in sicurezza le zone con il nuovo asfalto, ma le prime piogge hanno creato pozze d’acqua sui lavori ancora freschi. I commercianti della zona si lamentano: il traffico è rallentato e la situazione rischia di peggiorare. La gente si chiede quanto dureranno ancora i disagi in questa fase di cantieri aperti.

Polemiche dei commercianti ieri mattina lungo il viale Giannotti dove sono in corso d’opera i cantieri della linea 3.2.1 della tramvia. Come in altra zone della città anche a Gavinana i lavori comtemplano restyling e pavimentazioni di marciapiedi. E proprio la nuova pendenza dell’asfalto in un tratto del viale sarebbe stata responsabile, secondo alcuni negozianti, di avvallamenti che hanno creato profonde pozzanghere. "I clienti non riuscivano neanche a raggiungere i nostri esercizi" lo sfogo di un commerciante. Poi però, come riconosciuto dagli stessi negozianti, gli operai sono corsi ai ripari tracciando sull’asfalto con lo spray i punti da risistemare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Nuovo asfalto, già le pozze". Gli operai corrono ai ripari

Approfondimenti su Viale Giannotti

Dopo l’allarme dell’Arpac sul superamento delle polveri sottili Pm10, i sindaci di San Felice a Cancello e Santa Maria a Vico, Emilio Nuzzo e Andrea Pirozzi, adottano misure urgenti per tutelare la qualità dell’aria e la salute dei cittadini.

La Juventus sta valutando diverse opzioni per rafforzare la rosa, in particolare in vista della possibile modifica della strategia di mercato.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Viale Giannotti

Argomenti discussi: Nuovo asfalto, già le pozze. Gli operai corrono ai ripari; Cellole. Nuovi asfalti: partiti i lavori nel centro urbano; Addio alla distesa di asfalto. Ecco la piazza pedonale del Nuovo Salario; Asfalto nuovo, città nuova: al via i lavori nel centro di Cellole.

Asfalto nuovo in via Dorso, questa volta si fa sul serio: al lavoro anche di notte tra il 29 e il 31 gennaioL’amministrazione comunale di Avellino annuncia lavori anche di notte per rifare (questa volta per bene) il manto stradale di via Dorso: nelle notti tra giovedì 29 e venerdì 30 gennaio, e tra venerdì ... corriereirpinia.it

Asfalto rovinato sulle provinciali dopo le gelateDiversi i tratti malmessi, secondo gli automobilisti Anche il sindaco di Gambarana chiede un intervento rapido a Piazza Italia ... laprovinciapavese.gelocal.it

Nuovo asfalto in Via Aldo Moro - facebook.com facebook

Addio alla distesa di asfalto. Ecco la piazza pedonale del Nuovo Salario ift.tt/6zBw4Fj x.com