Nuovi video mostrano agenti ICE picchiare Alex Pretti a Minneapolis 11 giorni prima di ucciderlo

Nuovi video mostrano come agenti ICE picchino Alex Pretti a Minneapolis, 11 giorni prima della sua morte. L’infermiere di 37 anni si trovava lì per protestare pacificamente, ma un agente esce da un SUV e lo mette a terra, ferendolo. Le immagini confermano un episodio violento che si è verificato poco prima dell’omicidio.

Un nuovo video girato 11 giorni prima dell'omicidio di Alex Pretti mostra l'infermiere 37enne intento a contestare pacificamente l'ICE a Minneapolis: un agente però esce da un Suv e lo immobilizza a terra, ferendolo.🔗 Leggi su Fanpage.it

La sparatoria a Minneapolis ha portato alla morte di Alex Pretti, ucciso da dieci colpi di pistola degli agenti dell’Ice.

Recenti immagini evidenziano come Alex Pretti sia stato ucciso a Minneapolis dagli agenti dell'Ice, nonostante fosse disarmato e a terra.

