Nuove pietre d’inciampo a Udine

Questa mattina a Udine si è svolto il secondo giorno di posa delle pietre d’inciampo. Le pietre ricordano i cittadini arrestati, deportati e uccisi nei campi di concentramento e sterminio nazisti, con la complicità del regime fascista. La cerimonia ha coinvolto alcune persone che hanno assistito al momento e che hanno osservato i lavori in corso per mantenere vivo il ricordo di quei tragici eventi.

Questa mattina si è svolto a Udine il secondo giorno di posa delle pietre d’inciampo dedicate a cittadini arrestati in città, deportati e imprigionati nei campi di concentramento e di sterminio nazisti con la complicità del regime fascista. Un’iniziativa di alto valore civile e storico, promossa dal Comune di Udine in collaborazione con ANPI, APO e ANED, che prosegue il percorso di memoria volto a “riportare a casa” uomini strappati alle loro famiglie, ai loro affetti e alla loro quotidianità, restituendo loro nome, dignità e presenza nello spazio pubblico. A rappresentare l’amministrazione comunale erano presenti, nelle diverse tappe della mattinata, il Vicesindaco Alessandro Venanzi, l’Assessore alla Cultura Federico Pirone, l’Assessora Gea Arcella, l’Assessora Chiara Dazzan e la Presidente del Consiglio comunale Rita Nassimbeni. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - Nuove pietre d’inciampo a Udine Approfondimenti su Pietre Inciampo Giornata della Memoria, a Udine 18 eventi tra incontri, spettacoli e Pietre d’inciampo A Udine, la Giornata della Memoria si celebra con 18 eventi tra incontri, spettacoli e Pietre d’inciampo, volta a ricordare lo sterminio e la persecuzione nazista degli ebrei durante la Seconda guerra mondiale. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. 8 NUOVE PIETRE D’INCIAMPO A UDINE: INAUGURATA LA MOSTRA | 24/01/2026 Ultime notizie su Pietre Inciampo Argomenti discussi: Varese: 2 Medaglie d’Onore e 4 nuove Pietre d’Inciampo per la Memoria; Pietre d’inciampo: la memoria cammina con noi; Nove nuove pietre d'inciampo a Torino: ecco dove; Giorni della memoria, otto nuove Pietre d’Inciampo per ricordare Ercolina e altre 19 donne. Giornata della Memoria, in città 45 pietre d'inciampo: arriva la mostra in ricordo degli 8 friulani morti nei lagerUDINE - È stata inaugurata ieri in Sala Valle a Palazzo Morpurgo, la mostra dedicata alle otto nuove Pietre d'Inciampo che il Comune di Udine poserà in città nei ... ilgazzettino.it Firenze, posate due nuove pietre d'inciampo. Gli studenti chiamati a fotografare la memoriaSono state posate questa mattina in via Carlo Del Prete 102, a Firenze, le ultime due pietre d’inciampo del 2026 dedicate alla memoria di Leila Bemporad Millul e di suo marito Egisto Mario Millul, arr ... 055firenze.it La posa delle nuove pietre di inciampo tra piazza Santa Giulia e corso Casale - facebook.com facebook Giorno della memoria, posate quattro nuove pietre d'inciampo - Video x.com

