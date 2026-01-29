La Nuova Virtus Cesena si trova in grossa difficoltà. La squadra fatica a trovare il ritmo giusto e subisce pesanti sconfitte, come ha ammesso anche il coach Chiadini, che promette di dare di più nelle prossime partite. La situazione è complicata e i tifosi sperano in un cambio di passo.

Se è vero che il bello più che la meta è il viaggio, il pulmino sul quale procede asserragliata la Nuova Virtus Cesena impegnata nel campionato di basket femminile di serie B, probabilmente farebbe meglio a cambiare strada, perché lungo l’itinerario attuale, di divertente c’è ben poco. Se non la totale abnegazione di un gruppo giovanissimo che a ogni partita mette l’anima in campo sperando in una svolta che ancora non arriva. "La cosa peggiore - sospira coach Luca Chiadini - è legata al fatto che il copione si ripete sempre allo stesso modo: partiamo bene, andiamo con l’acceleratore a tavoletta e chiudiamo i primi due parziali se non in vantaggio, davvero a un’incollatura di distacco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuova Virtus alle corde. Chiadini: "Daremo di più"

