Nuova campagna di scavi archeologici alle Grotte di Pertosa-Auletta | Scoperte sostenibili nella storia dell’umanità

Nei prossimi giorni partiranno nuovi scavi nelle Grotte di Pertosa-Auletta, in provincia di Salerno. Gli archeologi vogliono scoprire di più sulla storia dell’umanità e usano metodi sostenibili. La presenza di ricercatori e tecnologie moderne fa sperare in nuove scoperte importanti.

Nei prossimi giorni avrà inizio una nuova campagna di scavi archeologici presso le Grotte di Pertosa-Auletta, situate nella provincia di Salerno. Questo progetto segue le significative scoperte effettuate durante le indagini condotte nel novembre 2025. Le ricerche si concentreranno lungo il corso del fiume sotterraneo che attraversa le cavità, il quale riemerge per unirsi al fiume Tanagro. Le operazioni di scavo verranno facilitate dallo svuotamento temporaneo di un bacino idrico artificiale situato nelle vicinanze dell’ingresso della grotta, permettendo così agli archeologi di lavorare in un contesto normalmente sommerso. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

Grotte di Pertosa-Auletta: al via una nuova campagna di scavi archeologici

A fine gennaio 2026, riprendono gli scavi nelle Grotte di Pertosa-Auletta.

Nuove scoperte nelle grotte dell’Angelo di Pertosa-Auletta: Un viaggio nella storia

Le Grotte dell'Angelo di Pertosa-Auletta, celebre sito speleologico, si arricchiscono di nuove scoperte grazie a recenti campagne di ricerca.

