Oggi, nel sesto giorno della Novena della Candelora, le comunità si preparano ad accogliere la vera luce. Le persone si riuniscono in chiesa, accendono candele e pregano, convinte che questa celebrazione porti conforto e speranza. È il momento di aprire il cuore a Gesù, la luce che illumina ogni oscurità.

Sesto giorno della Novena della Candelora: apriamo il cuore a Gesù, Luce del mondo con la preghiera per prepararsi all’incontro che illumina ogni oscurità della vita. La Candelora ricorre il 2 febbraio, in questo giorno si festeggia la Presentazione di Gesù al Tempio, l’episodio è ben descritto nel Vangelo di Luca, e avviene quaranta giorni dopo la sua nascita.Questo giorno è anche dedicato alla purificazione della Vergine Maria perché, secondo la legge ebraica, la presentazione del figlio maschio e il rientro della madre in società, avvenivano quaranta giorni dopo il parto. Infatti per tutto il periodo la donna era tenuta lontana dalla comunità perché considerata impura. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Novena della Candelora, sesto giorno: prepariamoci ad accogliere la vera luce

Il primo giorno della Novena della Candelora invita alla riflessione e alla preparazione interiore.

Nel secondo giorno della Novena della Candelora, ci prepariamo ad accogliere la vera luce che illumina il cammino.

