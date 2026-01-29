Novara-PGE Budowlani Lodz oggi Champions League volley femminile 2026 | orario canale streaming

Questa sera alle 18, Novara e PGE Budowlani Lodz scendono in campo per la terza giornata della fase a gironi della Champions League di volley femminile. La partita si gioca al PalaIgor e sarà trasmessa in diretta streaming, offrendo ai tifosi italiani la possibilità di seguire da vicino un match importante.

Oggi giovedì 29 gennaio (ore 18.00) si gioca Novara-PGE Budowlani Lodz, incontro valido per la fase a gironi della Champions League di volley femminile. Dopo aver disputato la Final Four della Coppa Italia a Torino, le Zanzare torneranno in campo nella massima competizione europea dopo aver perso al tie-break nella tana del Fenerbahce Istanbul, la corazzata turca allenata da Marcello Abbondanza e con Alessia Orro in cabina di regia, e cercare di rialzare la testa nella quinta giornata: La compagine piemontese non può ormai più concretamente ambire al primo posto nel girone, l’unico che garantisce la qualificazione diretta ai quarti di finale, e dunque deve inseguire la seconda piazza in modo da accedere ai playoff che metteranno in palio gli ultimi tre pass per la fase a eliminazione diretta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Novara-PGE Budowlani Lodz oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, canale, streaming Approfondimenti su Novara PGE PGE Budowlani Lodz-Novara oggi in tv, Champions League volley femminile: orario, canale, streaming Su che canale vedere PGE Budowlani Lodz-Novara oggi in tv, Champions League volley femminile: orario e streaming Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Novara PGE Argomenti discussi: LIVE Novara-PGE Budowlani Lodz, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: scontro diretto per il 2° posto; Igor Gorgonzola Novara - PGE Budowlani Lodz in Diretta Streaming | DAZN IT; Champions League, 7 match tra maschile e femminile; Coppe europee, questa settimana tutti in campo: la guida giorno per giorno. LIVE Novara-PGE Budowlani Lodz, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: scontro diretto per il 2° postoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida valida per la quinta giornata di Champions League di volley ... oasport.it LIVE PGE Budowlani Lodz-Novara 1-3, Champions League volley femminile in DIRETTA: rimonta vincente delle piemontesi17.57 Novara: Cambi-Tolok, Ishikawa-Herbots, Bonifacio-Baijens, De Nardi. 17.55 Le due squadre sono in campo, a breve i sestetti. Il palazzetto è semivuoto. 17.52 Novara si presenta dopo aver ... oasport.it Novara di nuovo in campo domani ore 18.00 per la Champions League sfiderà il PGE Budowlani LÓDZ! Diretta DAZN [Foto Igor Volley] #BrittHerbotsOfficial #volleyball #igorvolleynovara #cevchampionsleague - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.