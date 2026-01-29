Novak Djokovic fulmina il giornalista | Circa 15 anni

Novak Djokovic ha risposto duramente a un giornalista, dicendo che “circa 15 anni” sono passati da quando ha iniziato a vincere. Il tennista serbo, che a maggio compirà 39 anni, sa bene che il tempo avanza, ma sottolinea anche che il rispetto dovrebbe essere sempre presente, anche quando si parla di sport e di persone. Djokovic sembra voler ricordare che, nonostante l’età e la concorrenza dei giovani come Alcaraz e Sinner, la sua carriera ha ancora molto da dire.

Nello sport, e nella vita, il passato conta ma fino a un certo punto. Ma il rispetto no, quello non bisogna mai dimenticarlo: Nole Djokovic compirà 39 anni a maggio e da almeno un paio di stagioni ha fisiologicamente ceduto il passo a due giovani, fenomenali virgulti come Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. La poltrona da numero 1 al mondo ormai è roba loro, per questioni anagrafiche oltre che di classe. Eppure il serbo è ancora lì a lottare, come dimostra la semifinale conquistata agli Australian Open, anche grazie all'infortunio che ha fatto fuori l'azzurro Lorenzo Musetti in vantaggio 2 set a zero.

