Norway orders $2 billion artillery system from South Korea’s Hanwha Aerospace

Il governo norvegese ha firmato un contratto da 2 miliardi di dollari con la Hanwha Aerospace, azienda sudcoreana, per l’acquisto di sistemi d’artiglieria a lungo raggio. La decisione arriva in un momento di crescente attenzione alle capacità militari del paese e rappresenta un investimento importante per rafforzare la difesa nazionale. Il contratto prevede l’arrivo di nuove armi che dovrebbero migliorare la capacità di risposta in caso di eventuali crisi. La firma è stata annunciata questa settimana, senza ulteriori dettagli sui tempi di consegna o sull’utilizzo specifico di

OSLO, Jan xx (Reuters) - The Norwegian government said on Thursday it has signed a $2 billion contract to buy long-range artillery systems from South Korean defence group.

