Norton-Cuffy scatta l’asta | la Juve deve fare in fretta può muoversi subito

La Juventus si muove con rapidità sul mercato per non perdere Norton-Cuffy. De Rossi rischia di perdere il suo terzino titolare, molto apprezzato anche in Premier League, e i bianconeri devono agire subito per bloccarlo. La finestra di mercato è aperta e la società ha fretta di fare le mosse giuste.

De Rossi rischia di perdere il suo terzino titolare che piace molto in Premier League, ma anche ai bianconeri: cosa sta succedendo La Juve vive un momento decisivo della sua stagione e se vogliamo della sua storia recente. Perchè con Luciano Spalletti è tornata ad avere prospettive importanti per il presente, come dice e fa vedere il campo, ma anche per il futuro. Perché la sensazione è che con l’ex ct si possa effettivamente costruire qualcosa, soprattutto a livello strettamente tecnico. Una bella luce in fondo al tunnel alla Continassa dopo anni di sofferenza, di cambiamenti repentini e rivoluzioni continue. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Norton-Cuffy, scatta l’asta: la Juve deve fare in fretta, può muoversi subito Approfondimenti su Norton Cuffy juve Norton Cuffy Juve, ecco la richiesta del Genoa. E può scatenarsi un’asta con un’altra big di Serie A Il Genoa ha comunicato il prezzo del cartellino di Norton Cuffy, giovane esterno inglese seguito anche dalla Juventus. Norton-Cuffy alla Juve? Irrompe una squadra di Premier League, la pista può complicarsi Recenti sviluppi suggeriscono che l'interesse della Juventus per Ethan Norton-Cuffy potrebbe incontrare una nuova insidia, con una squadra della Premier League che si è fatta avanti. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Norton Cuffy juve Argomenti discussi: Milan, sulla fascia arriva un bolide | 20 milioni e scatta il brindisi: ad Allegri serve come il pane. Sky Sport | Juventus, non solo Kolo Muani: pressing per Norton-Cuffy!Norton Cuffy alla Juventus - Nuovo obiettivo per il calciomercato della Juventus oltre a Kolo Muani: affondo col Genoa per Norton-Cuffy! fantamaster.it Di Marzio: la Juve lancia una proposta per Norton-Cuffy, ma il Genoa non dà ancora l’okDi Marzio: la Juve lancia una proposta per Norton-Cuffy, il Genoa non dà ancora l'ok. I bianconeri lo vorrebbero in prestito ... pianetagenoa1893.net #NortonCuffy #Juventus C'è una novità, i dettagli - facebook.com facebook Norton-Cuffy nel mirino della Juventus: contatti in corso e offerta presentata al Genoa x.com

