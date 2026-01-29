Norimberga-Preussen Munster venerdì 30 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Questa sera alle 18:30 si gioca Norimberga-Preussen Munster, una partita importante per entrambe le squadre. I padroni di casa, con 25 punti, sono più tranquilli in classifica, mentre gli ospiti, a quota 20, cercano punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. La sfida si presenta aperta, con le formazioni ufficiali pronte a scendere in campo e i pronostici ancora incerti.

Norimberga e Preussen Munster dopo 19 giornate di campionato hanno rispettivamente 25 e 20 punti in classifica, con i padroni di casa che sono un po’ più tranquilli mentre gli ospiti di trovano in piena lotta per evitare la retrocessione. Dopo la sconfitta per 0-2 dello scorso fine settimana a Darmstadt contro uno dei club. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Venerdì sera alle 18:30 si sfidano Norimberga e Preussen Munster in una partita importante per entrambe.

