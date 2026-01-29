Norimberga-Preussen Munster venerdì 30 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici
Venerdì sera si gioca Norimberga-Preussen Munster, una partita importante per entrambe le squadre. La partita inizia alle 18:30
Norimberga e Preussen Munster dopo 19 giornate di campionato hanno rispettivamente 25 e 20 punti in classifica, con i padroni di casa che sono un po’ più tranquilli mentre gli ospiti di trovano in piena lotta per evitare la retrocessione. Dopo la sconfitta per 0-2 dello scorso fine settimana a Darmstadt contro uno dei club. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
