Non sono antipasti né secondi | ecco perché tutti voglio i piattini

Nei ristoranti italiani, sempre più spesso i camerieri chiedono ai clienti se sanno come funziona il menu. Non si tratta più di antipasti o secondi, ma di piccoli piatti da condividere. La tendenza sta cambiando il modo di ordinare, rendendo tutto più informale e veloce. Molti clienti si trovano a dover adattarsi a questa nuova modalità, mentre i ristoratori puntano a creare un’esperienza più dinamica.

«Sapete già come funziona?». È una frase che i camerieri pronunciano sempre più spesso, soprattutto in quei ristoranti dove l’ordinazione non segue più lo schema tradizionale. Nei menù non compaiono antipasti, primi e secondi scelti individualmente, ma una sequenza di piccoli piatti pensati per essere condivisi tra tutti i commensali. Le porzioni sono ridotte, raramente includono pasta o riso e possono ricordare antipasti più sostanziosi, contorni molto elaborati oppure secondi essenziali. Un solo piatto non è quasi mai sufficiente per saziarsi e chi ha più appetito arriva facilmente a ordinarne tre. 🔗 Leggi su Cibosia.it

