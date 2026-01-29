Non solo la sicurezza caos olimpico pure sulla mobilità Ma Sala minimizza | Stiamo lavorando
A sette giorni dall’inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina, le strade sono ancora un’incognita. Oggi la città affronta il caos sulla mobilità, con tanti automobilisti e pendolari che si chiedono come muoversi durante gli eventi. Il Comune minimizza le criticità, con il sindaco Sala che assicura: “Stiamo lavorando”. Ma la confusione resta, e molti si sentono ancora insicuri sul da farsi.
A sette giorni esatti dall’inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina, oltre al caos sulla sicurezza (solo oggi arriverà la lista definitiva dei corpi speciali deputati alla sicurezza delle singole delegazioni estere), è grande l’incertezza anche sulla mobilità. Con molta nonchalance lo ha confermato ieri il sindaco Beppe Sala: “Sto cercando di lavorare per semplificare la vita ai milanesi”, specie sul fronte della mobilità durante il periodo dei Giochi olimpici. Sala: “Vedo timore nella cittadinanza”. “Stiamo gestendo con attenzione tutto quanto riguarda la cerimonia d’apertura – ha spiegato Sala -. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
