Non guardate Musetti come Paperino | ora il mondo sa che è un campione anche lui

Lorenzo Musetti si prende le prime pagine, anche se l’ultimo match non si è concluso come sperava. Il tennista italiano ha rischiato di battere Djokovic, ma un infortunio gli ha impedito di portare a casa la vittoria. La sua partita è stata comunque una dimostrazione di talento e determinazione, e ora tutti lo considerano uno dei grandi del tennis italiano. Per lui, questa sfida resterà come un passo importante nella carriera.

Si sa che in campo Lorenzo Musetti dialoga spesso col Buon Dio e non sono mai preghiere. "Vuoi dire che lassù.". Qualcuno ieri lo avrà pensato vedendolo seduto davanti al fisio che lo manipolava all'inizio del terzo set, nel quarto di finale contro Novak Djokovic. I primi due vinti con un certo agio, contro un Nole minore, ok, ma giocando da dio. Detto con rispetto. Aveva già un piede in semifinale, ipotizzava il terzo posto nel ranking, addirittura il sogno di una finale vinta, dopo 7 perse. E, invece, quel dolore maledetto, la resa, le lacrime, Nole che riconosce: "Meritavo di andare a casa io".

