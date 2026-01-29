Non farti ingannare dalla bilancia | il grasso nascosto può colpire il cervello

Molti pensano che il peso sia tutto, ma non è così. Una nuova ricerca rivela che il grasso nascosto nel corpo può influenzare anche il cervello, non solo le cosce o l’addome. Non si tratta solo di quanto si ingrassa, ma di dove si accumula il grasso. Lo studio, pubblicato su Radiology, mostra che le varie configurazioni di grasso possono avere effetti diversi sulla salute mentale e cerebrale. È una scoperta che potrebbe cambiare il modo in cui si valutano i rischi legati al peso.

Non è solo la quantità di grasso a contare, ma anche dove si accumula nel corpo. Secondo una recente ricerca pubblicata su Radiology, la rivista della Radiological Society of North America, alcune configurazioni di distribuzione del grasso corporeo possono essere più indicative della salute cerebrale rispetto al semplice peso o all’indice di massa corporea (BMI). I ricercatori hanno analizzato le risonanze magnetiche di 25.997 partecipanti della UK Biobank, un database che raccoglie scansioni MRI insieme a dati su parametri fisici, storia clinica, stile di vita e marcatori di malattia. Grazie a queste informazioni, è stato possibile confrontare gli esiti neurologici tra diversi profili di distribuzione del grasso, superando i limiti delle misurazioni basate esclusivamente su peso o BMI. 🔗 Leggi su Cibosia.it

