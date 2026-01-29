Un gruppo di cittadini si è riunito questa mattina in piazza per ribadire un principio chiaro: “Non è opinione, è un valore di democrazia”. Le persone presenti hanno sottolineato che parlare di antifascismo non è una questione di opinioni soggettive, ma di difendere i valori fondamentali della Costituzione. La manifestazione è nata come risposta a chi tenta di mettere in discussione la memoria storica e i principi antifascisti, ritenendoli ormai un argomento da dibattito. Nessuna discussione, insomma, ma un gesto di conferma

"Parlare di antifascismo non ha bisogno di contraddittorio, perché non stiamo discutendo un’opinione tra le altre. L’antifascismo è il presupposto stesso della nostra democrazia, il fondamento storico e costituzionale nato dalla liberazione da una dittatura che ha negato libertà, diritti e dignità umana. Metterlo sullo stesso piano del fascismo, come se fossero due posizioni equivalenti da bilanciare, non è neutralità: è una distorsione". Questa la posizione delle sezione Aned di Prato con il presidente Gabriele Alberti insieme alle sezioni di Empoli, Pisa, Prato e Firenze. "Il contraddittorio ha senso quando entrambe le parti riconoscono le regole democratiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

"Non è opinione è un valore di democrazia"

Come può un paese considerarsi democratico se diritti umani e opinione pubblica non hanno più valore? Maurizio Albani riflette sulla fragilità delle fondamenta del sistema sociale attuale, evidenziando le difficoltà nel garantire trasparenza e partecipazione.

