Non è la Tv | il caso Corona-De Filippi il meme di Valeria Marini e il vallettismo di Samira e Miliddi

Nella seconda puntata di Non è la Tv, il format di Fanpage.it prodotto da Deepinto, condotto da Andrea Parrella e con Stefania Rocco e Grazia Sambruna, spazio ai temi della settimana: dallo scontro tra Fabrizio Corona e Maria De Filippi al tema del ritorno delle vallette in tv, con Samira Lui e Martina Miliddi. Per i reperti archeologici della televisione, l’indimenticabile meme di Valeria Marini.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Corona DeFilippi

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Corona a Falsissimo su Gerry Scotti e Samira Lui, meme di Valeria Marina in diretta a Non è la Tv #2

Ultime notizie su Corona DeFilippi

Argomenti discussi: Non è la TV, il nuovo format live di Fanpage.it; Fanpage.it lancia Non è la TV, il nuovo format live che racconta lo spettacolo senza filtri su Youtube; 100 anni di TV: un’invenzione che non smette di osservarci; La serie TV più vista al mondo (e no, non è Stranger Things).

Non è la Tv: il caso Corona-De Filippi, il meme di Valeria Marini e il vallettismo di Samira e MiliddiNella seconda puntata di Non è la Tv, il format di Fanpage.it prodotto da Deepinto, condotto da Andrea Parrella e con Stefania Rocco e Grazia Sambruna ... fanpage.it

Antonio Zequila a Non è la Tv: Corona è una mer*a come Pappalardo, ha infangato Signorini per fare abbonamentiAntonio Zequila ospite di Non è la Tv di Fanpage.it ha parlato del caso Signorini: Ho sentito Alfonso, lui è tranquillo e si difende ... fanpage.it

Leggo. . Valeria Marini contro un cameraman e lo scontro è virale. Il video della showgirl fuori dal palazzo della Fondazione PM23, dove si è recata per rendere omaggio allo stilista Valentino Garavani, sta facendo il giro del web. «Allontanati, per favore», ha e - facebook.com facebook

La madre di Valeria Marini: «Picchiata quando era incinta, non aveva neanche 18 anni: l'ho salvata io» x.com