Nomi voti e temi del 1944 | cosa raccontano i quaderni ritrovati alla scuola Nievo

Durante i lavori di ristrutturazione alla scuola Nievo di Udine, sono saltati fuori dei quaderni che risalgono al 1944. Non sono fogli qualsiasi: sono scritti con cura, con nomi, date e commenti ben visibili. Le pagine raccontano di studenti e temi dell’epoca, offrendo un’immagine diretta di quegli anni passati.

Non sono fogli anonimi né semplici carte ingiallite dal tempo. I quaderni riemersi durante i lavori alla scuola primaria Nievo, in via Gorizia a Udine, raccontano una storia precisa, fatta di nomi, date, grafie ordinate e segni di correzione. Tra le intercapedini dell’edificio, mentre il cantiere procedeva per migliorare l’efficientamento energetico del plesso, sono stati ritrovati elaborati scolastici risalenti al 1944, raccolti con cura all’interno di vecchi quaderni. Sulle pagine si leggono chiaramente intestazioni come Sandra Tolgotti, Adriana Donnini e Velia Ambrosio. Accanto ai nomi, le date: marzo e aprile 1944.🔗 Leggi su Udinetoday.it Approfondimenti su Nomi Voti Visita guidata 'I nomi delle strade: cosa raccontano? Parte di Tramontana' Promozione come regola, bocciatura come eccezione? Verifiche mancanti, voti contestati, corsi di recupero: cosa ha chiesto la famiglia e perché il TAR ha dato ragione alla scuola La vicenda riguarda la decisione di un Consiglio di classe di non ammettere una studentessa alla terza media nel 20212022, sollevando dubbi su verifiche, voti e corsi di recupero. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Nomi Voti Argomenti discussi: Sanremo 2026, le pagelle delle canzoni: l’amore come ultimo rifugio. Sorprese J-Ax e il duo Fedez Masini. Dargen D’Amico cita il Vangelo; Veneto, spoglio in diretta: Stefani 61.3%, Manildo 30.5%. Testa a testa Lega-FdI primo partito. Affluenza al 44,64% (in calo di oltre 16...; Provincia alle urne, si rinnova il consiglio entro giugno 2026; Inciampi costituzionali | Il no al referendum è la miglior garanzia per la separazione dei poteri. Buongiorno, come eliminate vecchi registri personali e quaderni con nomi e voti degli alunni Si possono gettare nella carta senza prima cancellare i nomi o triturarli Pensavo alla privacy... - facebook.com facebook #Cronaca #Politica Sorrento si prepara al voto: tanti i nomi in campo, ma Pinto e Cuomo appaiono i più accreditati x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.