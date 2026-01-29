Nola e Giugliano | furti bancomat nel Napoletano vigilanza rafforzata

NOLA, 29 gennaio 2026 – Rafforzamento immediato dei controlli nel Napoletano dopo i furti ai danni di sportelli bancomat registrati nella notte tra Giugliano in Campania e Nola. Il provvedimento è stato disposto dal Michele di Bari, prefetto di Napoli, a seguito degli episodi che hanno colpito filiali della Banca di Credito Popolare e del Monte dei Paschi di Siena. Le Forze di polizia hanno intensificato i servizi di vigilanza e controllo del territorio nelle aree interessate, con particolare attenzione alla prevenzione di ulteriori azioni criminali e alla tutela della sicurezza pubblica. La situazione dell'ordine pubblico nei comuni coinvolti e le ulteriori misure di contrasto saranno esaminate nel corso del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocato per domani alle 9.

