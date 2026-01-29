Noi Moderati costituito il gruppo regionale per il Sì al referendum

La decisione è stata presa questa mattina: anche Noi Moderati si schiera a favore del Sì al referendum sulla riforma della Giustizia. Il gruppo regionale ha formalizzato il suo sostegno e invita gli elettori a votare in modo positivo nelle due giornate di voto, domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026.

ROMA – Anche Noi Moderati si schiera per il Sì al referendum per la riforma della Giustizia in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026. Si è tenuto infatti a Roma un incontro decisivo per il futuro politico della forza politica di maggioranza che ha sancito un passaggio fondamentale per.

