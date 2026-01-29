Noi di Centro | Ok ad ammissibilità emendamento Pietrelcina è notizia positiva

Questa mattina, i rappresentanti di Centro hanno annunciato con soddisfazione che l’emendamento per Pietrelcina è stato ammesso. Si tratta di una buona notizia, perché permette di destinare risorse straordinarie al paese natale di Padre Pio. La decisione arriva dopo settimane di attese e discussioni, e ora si attende che i fondi vengano presto assegnati.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Apprendiamo dell’ammissibilità dell’emendamento per lo stanziamento di risorse straordinarie per Pietrelcina. Dopo l’iniziale stop che c’è stato, l’ammissibilità è un fatto positivo che accogliamo con piacere come ogni fondo in più che arriva nelle aree interne e nel Sannio”, lo dice una nota del coordinamento provinciale di Noi di Centro. “Ricordiamo con particolare piacere che fu il senatore Davide Nava, storico amico del nostro leader Mastella, ad avere la brillantezza politica per capire che Pietrelcina meritava un attenzione finanziaria particolare con provvedimento ad hoc. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Noi di Centro: “Ok ad ammissibilità emendamento Pietrelcina è notizia positiva” Approfondimenti su Centro Emendamento NdC: inammissibile emendamento per risorse a Pietrelcina Questa mattina il coordinamento di NdC ha attaccato duramente il centrodestra, definendo inammissibile un emendamento che taglia i fondi per Pietrelcina. Pietrelcina, FdI Sannio: “Partito Mastella tifa contro territorio su legge speciale. Bene emendamento Rubano” A Pietrelcina, il partito di Fratelli d’Italia critica il comportamento di Mastella, accusandolo di tifare contro il territorio sulla legge speciale. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Centro Emendamento Argomenti discussi: Politica - Marrazzo è il nuovo presidente di Noi di Centro a Napoli; Benevento, Noi di Centro: Provinciali, confermate alleanze nel campo largo; SALERNO. ENRICO INDELLI E’ IL NUOVO COORDINATORE CITTADINO DI NOI DI CENTRO; Commissioni, duello sulle materie. Benevento, Noi di Centro: «In campo con liste competitive. Modello Regionali ok»«Alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale, Noi di Centro sarà in campo, affiancato dalla compagine di Essere Democratici, con liste competitive e rappresentative di tutte le ... msn.com Benevento, NdC: «Noi ago della bilancia, candidati condivisi: Sandra Lonardo non ci sarà»«Alle Regionali Noi di Centro, sarà l'ago della bilancia. A sistema elettorale vigente per le Regioni, dove un voto in più determina il vincitore, il surplus di aritmetica territoriale di una forza ... ilmattino.it Scacchi, cultura e arte al centro del progetto della nuova A.S.D. con sede in via Manetti: ecco come fare per iscriversi #MaremmaOggi #sport - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.