No mamma mia che brutta sensazione | Sinner inorridito per gli australiani che spezzano gli spaghetti – Video

Jannik Sinner si è mostrato visibilmente disgustato durante gli Australian Open. Dopo aver visto alcuni spettatori spezzare gli spaghetti, il tennista italiano ha espresso chiaramente il suo disappunto. Le sue reazioni sono state nette, e il suo volto ha tradito tutta la sorpresa e il fastidio per il gesto che ha definito “brutta sensazione”. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti, e Sinner è rimasto scioccato davanti a un comportamento che giudica poco rispettoso.

"Noooo, mamma mia". Disgustato in volto, quasi inorridito. Jannik Sinner conquista tutti in campo e fuori durante gli Australian Open. Il tennista italiano – tra i vari impegni extra tennis – ha partecipato anche a The Hundred, lo show con Andy Lee e Sophie Monk. Nel programma bisogna indovinare quante persone, su 100, compiono determinate azioni, soprattutto "insolite". E alla domanda sulla percentuale di australiani che spezzano gli spaghetti, Sinner – che per gli spaghetti " alla Berrettini " aveva già fatto parlare di sé negli scorsi giorni – d'istinto ha esclamato: "No, mamma mia. Ho una brutta sensazione", con espressione del viso non proprio felice.

