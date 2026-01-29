Niscemisi allarga area rischio | 25kmq

Il sindaco di Niscemi annuncia che domani firmerà un decreto per estendere l’area di rischio di circa 25 chilometri quadrati. La decisione arriva dopo le preoccupazioni crescenti sulla sicurezza della popolazione, che si trova ora sotto maggiore sorveglianza. I cittadini si chiedono cosa cambierà nei prossimi giorni e quali misure saranno prese per proteggere chi vive in quella zona.

15.40 "Con decreto, domani disporrò l'estensione dell'area di rischio a tutela della popolazione di Niscemi di circa 25km quadrati.In questa area ci sarà il divieto di inedificabilità assoluto". A dirlo il segretario dell'Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia, Leonardo Santoro. Il sindaco di Niscemi Conti risponde a chi contesta di non avere esposto progetti per opere di rinsaldamento dopo la frana del 1997. "Ho una cartella sul pc,uffici hanno documenti. Invio a ogni anniversario una lettera alle autorità".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

La frana a Niscemi ha portato all’evacuazione di circa 1.

A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, la situazione legata alla frana si sta aggravando a causa del maltempo.

