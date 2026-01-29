NiscemiItalia Viva | Musumeci si dimetta

Italia Viva chiede le dimissioni immediate di Nello Musumeci, ministro della Protezione Civile. La richiesta arriva dopo il disastro a Niscemi, che secondo il partito dimostra la sua totale inadeguatezza. La polemica si accende mentre i soccorsi sono ancora in corso, e la spinta a cambiare la guida del ministero si fa più forte.

In mattinata, a Niscemi, la polemica sulla frana del 1997 si riaccende.

Il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, ha risposto secco alle proposte di usare i soldi destinati al Ponte sullo Stretto di Messina per aiutare la Sicilia.

FRANA NISCEMI, PAITA (IV): MUSUMECI SE SI DIMETTE NON PERDIAMO NIENTE

Niscemi, le opposizioni chiedono l'intervento in parlamento della Presidente MeloniVorrebbero che a riferire con urgenza in aula fosse la presidente del consiglio giorgia meloni le opposizioni in parlamento. una richiesta di informativa di Avs è stata firmata anche da pd cinque stel ... rainews.it

Niscemi, Musumeci accusa: La frana del 1997 è stata sottovalutata. Bonelli lo attacca: Si dimettaPerché il versante non è stato messo in sicurezza? Il sindaco replica al ministro (ed ex governatore): Ho una cartella sul mio computer, gli uffici hanno la documentazione. L'opposizione chiede un'i ... today.it

#Niscemi, #Metsola: “Europa al fianco” dell’Italia, pronti a “fornire aiuti” x.com

Ancora emergenza a Niscemi devastata dalla frana, si allarga l'area di rischio #Italia - facebook.com facebook