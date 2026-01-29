Niscemi un errore edificare lì | 2 secoli fa era nota la pericolosità del terreno sabbioso; nel 1997 una frana portò a evacuare 400 civili

A Niscemi, si torna a parlare di un errore di costruzione risalente a secoli fa. Il terreno sabbioso, noto ormai da molto tempo per la sua pericolosità, ha causato più di un problema nel corso degli anni. Nel 1997 una frana costrinse l’evacuazione di 400 persone, e nel 2019 si ripeté un episodio analogo. Nonostante gli allarmi ripetuti, le costruzioni sono proseguite comunque. Ora si evidenzia come il lato opposto al pendio si sia sollevato e si sia unito a una parte

Niscemi torna sotto i riflettori per un errore che si ripete da oltre due secoli.

Niscemi, Musumeci: Tragedia annunciata. Un errore che si ripete da 236 anni, impossibile edificare in quei luoghi ma...Dal 16 gennaio Niscemi è interessata da movimenti franosi che riguardano la collina che regge il paese: la situazione è peggiorata il 25 gennaio, con un fronte di frana che ha raggiunto i 4 chilometri ... affaritaliani.it

Niscemi, si indaga per disastro colposo. Meloni: «Ritardi? Non sarà come nel '97» Edificare lì un errore, è noto da due secoliDopo il sorvolo la premier è andata in municipio per un vertice con il capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano. La Procura apre un'inchiesta per disastro colposo e danneggiamento ... msn.com

