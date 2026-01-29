Niscemi notte di boati e paura Situazione critica

La notte a Niscemi è stata di paura e confusione. La gente ha sentito boati forti che hanno creato agitazione tra i residenti. La situazione è diventata sempre più tesa, con cittadini che cercano di capire cosa stia succedendo. Le autorità sono già al lavoro per far luce sulla situazione e rassicurare la popolazione.

