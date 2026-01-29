Niscemi notte di boati e paura Situazione critica
La notte a Niscemi è stata di paura e confusione. La gente ha sentito boati forti che hanno creato agitazione tra i residenti. La situazione è diventata sempre più tesa, con cittadini che cercano di capire cosa stia succedendo. Le autorità sono già al lavoro per far luce sulla situazione e rassicurare la popolazione.
Si fa sempre più critica la situazione a Niscemi. Quella trascorsa è stata una notte di boati e di paura. Dal sindaco della cittadina in provincia di Caltanissetta arriva un nuovo appello alla popolazione, a rispettare i divieti di sosta e passaggio nella zona rossa. Servizio di Lucia Ascione
Frana di Niscemi: pioggia incessante, boati e paura nella notte. La collina scivola ancora. Atteso l'esercito, sospesi i mutui
Questa notte a Niscemi si sono sentiti diversi boati, mentre la terra continuava a scivolare sulla collina.
Nella notte a Niscemi pioggia, boati e paura. «La zona rossa si estende». Le opposizioni: «Via Musumeci, Meloni venga in Aula»
Nella notte a Niscemi piove forte e si sono sentiti diversi boati, creando tensione tra i residenti.
Niscemi, notte di boati e paura. Situazione critica
Argomenti discussi: Scosse di terremoto in provincia di Palermo e nell'Aquilano; Il futuro degli sfollati di Niscemi: promessi 900 euro al mese. L’ipotesi della new town.
La frana a Niscemi avanza: pioggia incessante, boati e paura nella notteI continui cedimenti stanno facendo scivolare la collina verso la piana di Gela. Il comandante dei vigili del fuoco Cantale: «Le condizioni della viabilità, già compromessa, potrebbero aggravarsi» ... msn.com
Niscemi, ancora paura e cedimenti: boati nella notte e frana attivaSono stati sentiti diversi boati questa notte a Niscemi. Ha piovuto per quasi tutta la notte, rendendo la situazione sempre più critica. Rumori, cedimenti, provenienti dal fronte franoso. I tecnici de ... msn.com
Frana di Niscemi: pioggia incessante, boati e paura nella notte. La collina scivola ancora. Atteso l'esercito, sospesi i mutui https://gazzettadelsud.it/p=2163841 facebook
Frana Niscemi Tecnici al lavoro anche nella notte per isolare le condutture del gas nella zona rossa e consentire la riattivazione del servizio. Volontari, soccorritori e operatori in campo per l'assistenza, monitoraggio, ripristino viabilità. #28gennaio h10 x.com
