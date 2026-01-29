Niscemi notte di boati e paura Situazione critica

Da tv2000.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La notte a Niscemi è stata di paura e confusione. La gente ha sentito boati forti che hanno creato agitazione tra i residenti. La situazione è diventata sempre più tesa, con cittadini che cercano di capire cosa stia succedendo. Le autorità sono già al lavoro per far luce sulla situazione e rassicurare la popolazione.

Si fa sempre più critica la situazione a Niscemi. Quella trascorsa è stata una notte di boati e di paura. Dal sindaco della cittadina in provincia di Caltanissetta arriva un nuovo appello alla popolazione, a rispettare i divieti di sosta e passaggio nella zona rossa. Servizio di Lucia Ascione RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

niscemi notte di boati e paura situazione critica

© Tv2000.it - Niscemi, notte di boati e paura. Situazione critica

Approfondimenti su Niscemi Notte

Frana di Niscemi: pioggia incessante, boati e paura nella notte. La collina scivola ancora. Atteso l'esercito, sospesi i mutui

Questa notte a Niscemi si sono sentiti diversi boati, mentre la terra continuava a scivolare sulla collina.

Nella notte a Niscemi pioggia, boati e paura. «La zona rossa si estende». Le opposizioni: «Via Musumeci, Meloni venga in Aula»

Nella notte a Niscemi piove forte e si sono sentiti diversi boati, creando tensione tra i residenti.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Niscemi, notte di boati e paura. Situazione critica

Video Niscemi, notte di boati e paura. Situazione critica

Ultime notizie su Niscemi Notte

Argomenti discussi: Scosse di terremoto in provincia di Palermo e nell'Aquilano; Il futuro degli sfollati di Niscemi: promessi 900 euro al mese. L’ipotesi della new town.

niscemi notte di boatiLa frana a Niscemi avanza: pioggia incessante, boati e paura nella notteI continui cedimenti stanno facendo scivolare la collina verso la piana di Gela. Il comandante dei vigili del fuoco Cantale: «Le condizioni della viabilità, già compromessa, potrebbero aggravarsi» ... msn.com

niscemi notte di boatiNiscemi, ancora paura e cedimenti: boati nella notte e frana attivaSono stati sentiti diversi boati questa notte a Niscemi. Ha piovuto per quasi tutta la notte, rendendo la situazione sempre più critica. Rumori, cedimenti, provenienti dal fronte franoso. I tecnici de ... msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.