Niscemi Musumeci | Sospenderemo le rate del mutuo

Il governatore Musumeci annuncia che saranno sospese le rate del mutuo per aiutare i cittadini di Niscemi. Le misure di sostegno e gli interventi urgenti sono in fase di definizione e mirano a dare un aiuto immediato alle persone colpite dall’emergenza. La decisione arriva dopo le richieste della comunità locale e si attende il via libera ufficiale.

Misure di sostegno e interventi urgenti sarebbero in fase di definizione per fronteggiare l’ emergenza a Niscemi. A fare il punto è stato il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, intervenuto su Rtl 102.5, spiegando che «come per tutte le calamità naturalmente c’è una sospensione, non un esonero, una sospensione del pagamento delle rate di mutuo, di ogni altra obbligazione». Il ministro ha aggiunto che il governo sta lavorando con la ministra Calderone per definire gli strumenti di tutela per le imprese ferme: «Stiamo individuando quali e quanti ammortizzatori servono per quelle aziende che dovrebbero pagare i contributi per i dipendenti e che in questo contesto non potrebbero farlo perché inattive e non operative». 🔗 Leggi su Lettera43.it

La frana a Niscemi preoccupa da giorni.

