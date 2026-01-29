Niscemi Meloni | provvedimenti immediati Musumeci blocca mutui

La premier Giorgia Meloni ha visitato ieri la zona di Niscemi colpita dal disastro. Ha promesso interventi immediati, mentre il governatore Musumeci ha deciso di bloccare i mutui per aiutare le persone sfollate. Oltre 1500 residenti hanno già lasciato le case, e la situazione resta critica. Meloni ha assicurato che il governo agirà rapidamente per affrontare l’emergenza.

Oltre 1500 le persone già sfollate. 'Il governo assumerà provvedimenti immediati" ha detto la premier Meloni visitando la zona del disastro. Il ministro Musumeci annuncia lo stop al pagamento dei mutui e l'avvio di una indagine amministrativa. Servizio di Augusto Cantelmi

