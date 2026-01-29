Niscemi la frana e i soldi del Ponte | Nessuno ha mai presentato un progetto

La decisione di non inserire il decreto per il Ponte sullo Stretto nel consiglio dei ministri di oggi sembra nascondere un legame con l’emergenza a Niscemi. La frana del territorio siciliano continua a preoccupare, mentre sui soldi stanziati per il ponte si sollevano dubbi. Finora, nessuno ha presentato un progetto concreto, e la situazione resta in sospeso.

Il decreto per il Ponte sullo Stretto non sarà nel consiglio dei ministri di oggi. Ed è difficile non pensare che dietro la decisione di Giorgia Meloni ci sia la frana di Niscemi. Dopo che l’ Assemblea Regionale Siciliana ha approvato un ordine del giorno che chiede di usare gli stanziamenti per l’infrastruttura per i danni del ciclone Harry, il provvedimento non figura nell’ordine del giorno spedito ai ministri. Una frenata dettata dall’opportunità politica. Visto che anche Elly Schlein ha chiesto di recuperare i miliardi per la ricostruzione. Intanto un’altra verità emerge dai decreti e dalle tabelle del Pnrr.🔗 Leggi su Open.online

La frana di Niscemi ha causato evacuazioni e danni significativi.

