Niscemi la fragile figlia della tempesta
La città di Niscemi si trova di nuovo sotto una furiosa tempesta che ha messo in evidenza la sua fragilità. Le raffiche di vento e la pioggia intensa hanno causato danni e disagi, lasciando i residenti a fare i conti con le conseguenze di un fenomeno naturale brutale. La furia degli elementi si fa sentire forte, e ancora una volta, si evidenzia come la natura possa mettere a dura prova le strutture e la vita quotidiana della cittadina siciliana.
Accade che la furia degli elementi si faccia epifania di fragilità, "andiamo in pezzi! Si schianta tutto!". Accade che il mondo crolla e diventa un canyon, come nella città di Niscemi, perché forse nessuno si cura del territorio come si dovrebbe (alla manutenzione, l'Italia preferisce l'inaugurazione, diceva Leo Longanesi), e perché la natura come nel caso del ciclone Harry passato per le coste sicule ci ricorda chi è lei e chi siamo noi, e qui il pensiero corre a Gioachino Belli (io sono io, e voi non siete un cazzo). E a proposito di Harry e la Sicilia, "dà voce alla ciurma! Qui coliamo a picco!", pare che sia passato un motivetto che diceva pressappoco che essendo abusivi nelle costruzioni, i cicloni diventano quasi una punizione del cielo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Argomenti discussi: Quella frana a Niscemi, simbolo dell’Italia fragile.
Niscemi, voci da un abbandono: Tutta la nostra vita appesa a un precipizioLa disperazione di chi non sa se ha più un tetto uno studio, un paese. La dignità dei tanti che ritirano gli aiuti e vanno via in silenzio ... repubblica.it
Niscemi, l'ira e le lacrime degli sfollati: «La frana ci circonda e le case cadranno» | Schifani: «Dal governo un forte segnale»Il geologo: «Non ho mai visto un fenomeno così esteso» ... msn.com
La frana che ha colpito Niscemi, in Sicilia, non è un caso isolato: l’Italia è un Paese fragile e molto esposto ai rischi idrogeologici. Secondo gli ultimi dati ISPRA, il 94,5% dei Comuni italiani è a rischio per frane, alluvioni, valanghe o erosione costiera e 1 mil - facebook.com facebook
La frana di Niscemi riapre il tema del dissesto idrogeologico in Italia: dati ISPRA, clima estremo, abusivismo e prevenzione mancata raccontano un Paese strutturalmente fragile che continua a inseguire le emergenze. x.com
