La città di Niscemi si trova di nuovo sotto una furiosa tempesta che ha messo in evidenza la sua fragilità. Le raffiche di vento e la pioggia intensa hanno causato danni e disagi, lasciando i residenti a fare i conti con le conseguenze di un fenomeno naturale brutale. La furia degli elementi si fa sentire forte, e ancora una volta, si evidenzia come la natura possa mettere a dura prova le strutture e la vita quotidiana della cittadina siciliana.

Accade che la furia degli elementi si faccia epifania di fragilità, "andiamo in pezzi! Si schianta tutto!". Accade che il mondo crolla e diventa un canyon, come nella città di Niscemi, perché forse nessuno si cura del territorio come si dovrebbe (alla manutenzione, l'Italia preferisce l'inaugurazione, diceva Leo Longanesi), e perché la natura come nel caso del ciclone Harry passato per le coste sicule ci ricorda chi è lei e chi siamo noi, e qui il pensiero corre a Gioachino Belli (io sono io, e voi non siete un cazzo). E a proposito di Harry e la Sicilia, "dà voce alla ciurma! Qui coliamo a picco!", pare che sia passato un motivetto che diceva pressappoco che essendo abusivi nelle costruzioni, i cicloni diventano quasi una punizione del cielo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Niscemi, la fragile figlia della tempesta

Approfondimenti su Niscemi Tempesta

Scopri la sorprendente verità sulla donna che si fa passare per figlia di Peppe Vessicchio, un'illusione che ha suscitato scalpore.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Amici 25 - Matilde - Figlia d' 'a tempesta

Ultime notizie su Niscemi Tempesta

Argomenti discussi: Quella frana a Niscemi, simbolo dell’Italia fragile.

Niscemi, voci da un abbandono: Tutta la nostra vita appesa a un precipizioLa disperazione di chi non sa se ha più un tetto uno studio, un paese. La dignità dei tanti che ritirano gli aiuti e vanno via in silenzio ... repubblica.it

Niscemi, l'ira e le lacrime degli sfollati: «La frana ci circonda e le case cadranno» | Schifani: «Dal governo un forte segnale»Il geologo: «Non ho mai visto un fenomeno così esteso» ... msn.com

La frana che ha colpito Niscemi, in Sicilia, non è un caso isolato: l’Italia è un Paese fragile e molto esposto ai rischi idrogeologici. Secondo gli ultimi dati ISPRA, il 94,5% dei Comuni italiani è a rischio per frane, alluvioni, valanghe o erosione costiera e 1 mil - facebook.com facebook

La frana di Niscemi riapre il tema del dissesto idrogeologico in Italia: dati ISPRA, clima estremo, abusivismo e prevenzione mancata raccontano un Paese strutturalmente fragile che continua a inseguire le emergenze. x.com