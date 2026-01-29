Niscemi gli sciacalli del fango La sinistra usa la frana per attaccare il Ponte

A Niscemi, la frana lunga quattro chilometri ha provocato danni e polemiche. La Protezione civile, guidata da Fabio Ciciliano, ha commentato la situazione e criticato le accuse della sinistra, che sfruttano l’evento per attaccare il ponte. La frana rappresenta un disastro di grandi proporzioni, paragonato dal dirigente a un evento molto grave dal punto di vista tecnico. La vicenda si sta trasformando in uno scontro tra politica e realtà, mentre i residenti aspettano risposte concrete.

Peggio del Vajont, almeno dal punto di vista tecnico. Si potrebbe sintetizzare così l'intervento, affidato a un'intervista a SkyTg24, del capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano, su quanto accaduto a Niscemi, il comune siciliano sventrato da una frana lunga 4 chilometri. Il paragone è con il disastro che nell'ottobre del 1963 portò alla morte di migliaia di persone. Allora una frana dal pendio del Monte Toc causò la discesa di 263 milioni di metri cubi d'acqua all'interno di un bacino artificiale creato da una diga da poco costruita, causando un'esondazione. A Niscemi il movimento franoso "è di circa 350 milioni di metri cubi", ha precisato Ciciliano.

