La collina di Niscemi sta continuando a franare, e i cedimenti si fanno sempre più evidenti. La frana si estende per circa 4,5 chilometri, ma i movimenti del terreno non si fermano. Gli esperti spiegano che lo scivolamento deriva dalla debolezza delle argille, e per questo motivo si sta pianificando un monitoraggio immediato con satelliti. La situazione resta critica, e gli abitanti della zona attendono interventi rapidi.

Il belvedere di Niscemi non esiste più. La frana che ha colpito il comune in provincia di Caltanissetta si è allargata e attualmente ha un fronte di quattro chilometri e mezzo, ma i cedimenti continuano. I tecnici hanno affermato che l’intera collina sta franando verso la piana di Gela. Una frana che ha origini antiche. Il paese sorge, infatti, su un sottosuolo instabile interessato da frane documentate già nel Settecento e già riattivate nel 1997. Stavolta il 16 gennaio sono iniziate le prime criticità nella parte occidentale del centro abitato. Poi il 25 gennaio una seconda frana di maggiore entità ha riattivato un vecchio fronte a ridosso della parte sud del centro abitato, compromettendo la stabilità di numerosi edifici nell’area, facendo letteralmente sgretolare molte case, compromettendo gran parte della viabilità locale e causando l’interruzione dei servizi essenziali. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Niscemi, ecco perché la collina sta franando. Casagli: subito monitoraggio con satelliti

Approfondimenti su Niscemi Collina

Ultime notizie su Niscemi Collina

