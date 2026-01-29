Niscemi e l' Italia delle frane

Le immagini di Niscemi fanno il giro del mondo. L’altopiano si è improvvisamente aperto, con frane che hanno distrutto strade e case. La terra si è sgretolata, lasciando dietro di sé un quadro di distruzione. La gente si spaventa, mentre i soccorritori cercano di capire cosa sia successo e come intervenire. La natura sembra aver deciso di fare un conto alla rovescia.

Le immagini di Niscemi sono impressionanti. Hanno fatto il giro del mondo. Riflettono una natura che sembra aver deciso di incidere quell’altopiano con una cucchiaiata lunga quattro chilometri. I dettagli dell’evento sono noti, perché si era verificato un fenomeno simile quasi trent’anni fa. Il comportamento del suolo dipende dalle precipitazioni nel tempo, dalla rapidità con la quale si appesantiscono gli strati superficiali, e dalla capacità dell’acqua di trovare fessurazioni che la portano in profondità, lubrificando il movimento lungo il piano di rottura. Cosa si sarebbe potuto fare? Nello specifico, non è banale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Niscemi e l'Italia delle frane Approfondimenti su Niscemi Italia Da Niscemi al quadro nazionale delle frane: il contributo di Ispra tra dati e mappe Una grande frana ha colpito Niscemi in Sicilia lo scorso 25 gennaio. Maltempo e frane, mille persone evacuate a Niscemi A causa delle recenti condizioni meteorologiche avverse, a Niscemi, in Sicilia, sono state evacuate circa mille persone per motivi di sicurezza. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Perché l’Italia è sempre più a rischio frane Ultime notizie su Niscemi Italia Argomenti discussi: Niscemi: una devastazione che viene da lontano; Quella frana a Niscemi, simbolo dell’Italia fragile; Sicilia, dopo il ciclone Harry la frana di Niscemi; Niscemi, la frana ingoia terreni, strade e abitazioni: le immagini impressionanti. Maltempo, Meloni: «A Niscemi non si ripeterà il '97, agiremo». Schifani: il paese rischia di crollare davanti a un vuoto enormeA Niscemi, «a rendere complesso il quadro è l'impossibilità, finché la frana rimarrà attiva, di identificare con esattezza l'area su cui intervenire e stabilire di conseguenza le modalità di intervent ... ilmessaggero.it Frana a Niscemi, ecco le zone a rischio in Italia e quando il terreno può crollare. La mappa di tutti i pericoliLa frana a Niscemi ha fatto scattare l'allarme sul dissesto idrogeologico in Italia e le zone a rischio. L’incremento delle aree urbanizzate, a partire dal secondo dopoguerra, ha ... ilmessaggero.it La frana che ha colpito Niscemi, in Sicilia, non è un caso isolato: l’Italia è un Paese fragile e molto esposto ai rischi idrogeologici. Secondo gli ultimi dati ISPRA, il 94,5% dei Comuni italiani è a rischio per frane, alluvioni, valanghe o erosione costiera e 1 mil - facebook.com facebook L'analisi politica del cittadino medio inizia ad "affinarsi", in Italia! #Niscemi x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.