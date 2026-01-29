Niger attacco all’aeroporto che ospita militari italiani Crosetto | I nostri soldati non coinvolti

Le forze di sicurezza si sono schierate intorno all’aeroporto di Niamey dopo scontri a fuoco e esplosioni che sono scoppiati poco dopo mezzanotte. Gli scontri sembrano un attacco jihadista, ma il governo italiano rassicura: i militari italiani presenti nell’aeroporto non sono coinvolti. Crosetto ha confermato che i nostri soldati sono al sicuro e non hanno preso parte agli scontri. La situazione resta tesa nella capitale del Niger.

Le forze di sicurezza del Niger sono state schierate attorno all’aeroporto internazionale della capitale Niamey a seguito dei pesanti scontri a fuoco e delle esplosioni scoppiati poco dopo mezzanotte in quello che a diversi osservatori è sembrato un attacco jihadista. L’aeroporto internazionale ‘Diori Hamani’ della capitale nigerina ospita una base aerea, una di recente costruzione per droni e si trova a circa 10 chilometri dal palazzo presidenziale. E ospita anche militari italiani. La precisazione di Crosetto. “ Sto seguendo con la massima attenzione gli aggiornamenti relativi agli scontri avvenuti in Niger “, ha dichiarato oggi il ministro della Difesa Guido Crosetto, in una nota pubblicata sul sito del ministero, segnalando che nessun militare italiano è stato coinvolto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Spari ed esplosioni all’aeroporto internazionale di Niamey, in NigerNella notte tra il 28 e il 29 gennaio spari ed esplosioni sono stati segnalati nella zona dell’aeroporto internazionale di Niamey, in Niger, prima di un ritorno alla calma, hanno riferito alcuni testi ... internazionale.it

L'aeroporto di Niamey che ospita militari italiani è sotto attaccoL'area dove sono stoccate anche centinaia di tonnellate di uranio dirette in Russia è bersaglio di un'offensiva, forse con droni. Si sospetta dei terroristi di al Qaida ... ilfoglio.it

Niger: L’aeroporto di Niamey è stato attaccato Nella notte tra mercoledì e giovedì si è sentito prolungato fuoco di armi automatiche e forti esplosioni nei pressi dell’aeroporto internazionale di Niamey, secondo testimoni citati da Reuters, AFP e media internazio - facebook.com facebook

#Juorno #Niger, scontro a fuoco nella notte attorno all’ #aeroporto di #Niamey x.com