Nidi comunali Vestri e De Giovanni giallo sulle chiusure

Questa mattina a Bologna sono scoppiate le polemiche sulle chiusure improvvise dei nidi comunali Vestri e De Giovanni. Le famiglie interessate stanno chiedendo spiegazioni, mentre il Comune non ha ancora fornito dettagli ufficiali sulle motivazioni. La situazione ha creato confusione tra genitori e residenti, molti dei quali si sono rivolti alle associazioni di quartiere per capire cosa sta succedendo.

Bologna, 29 gennaio 2026 - E' giallo attorno alle chiusure dei nidi comunali Vestri nell'omonima via e De Giovanni di viale Filopanti. A dade ed educatrici è stato detto, in via ufficiale, che devono sbaraccare in tempi e modi differenti per le due strutture. Per contro il Comune afferma: " Non c'è nessuna decisione in merito. Ci sono valutazioni in corso". Filo conduttore tra le due chiusure: entrambe sono in locali presi in affitto dall'amministrazione. Scuola, de Pascale contro il dimensionamento in Emilia Romagna: "Più studenti e meno personale, così si indebolisce il pubblico" Il nido Vestri: cosa succede alle 2 sezioni.

